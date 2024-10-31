Прокуратура Фінляндії висунула офіційні звинувачення російському нацисту Петровському

https://racurs.ua/ua/n200776-prokuratura-finlyandiyi-vysunula-oficiyni-zvynuvachennya-rosiyskomu-nacystu-petrovskomu.html

Ракурс

Прокуратура Фінляндії висунула офіційні звинувачення одному з лідерів російського неонацистського угруповання «Русіч» Воїславу Тордену (Яну Петровському).

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Його звинувачують у п’ятьох воєнних злочинах, скоєних в Україні у 2014−2015 роках на Донеччині та Луганщині. Зокрема, у вбивстві 22 українських військовослужбовців та тяжкому пораненні ще чотирьох.

Петровського затримали у липні 2023 року в аеропорту Фінляндії. У країні він проживав під новим іменем Воїслав Торден.

Раніше Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати російського злочинця до України. Водночас він продовжував перебувати під вартою, а розслідуванням його воєнних злочинів займатимуться фінські правоохоронці.

Причиною такого рішення були нібито погані умови в українських тюрмах. Суд вважав, що Петровському загрожуватиме поводження, яке принижуватиме його гідність. Також умови в українських в’язницях нібито погіршилися під час війни.

Яна Петровського заарештували у Фінляндії у липні 2023 року, наступного місяця Україна звернулася до Фінляндії з проханням його екстрадувати. Петровському інкримінують участь в терористичних злочинах на Донеччині та Луганщині у 2014−2015 роках. Він неодноразово закликав до вбивств українських дітей та підкреслював свої неонацистські ідеї.