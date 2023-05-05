БПЛА «Шахед». Фото:

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Ракурс

Дніпропетровська область була атакована російськими безпілотниками.

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Вночі 5 травня ворог застосував два ударні БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва дрони були знищені у зоні відповідальності повітряного командування «Схід». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

А ворожа артилерія вночі знову гатила по Нікополю. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram, що внаслідок російських обстрілів у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани, господарська споруда, лінія електропередач та газопроводи. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Неспокійно було й у Херсонській області. Голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що окупанти за добу обстріляли регіон 95 разів.

Ворог випустив 538 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Херсон був під ворожими ударами п’ять разів. У Бериславі були обстріляні споруди на території заводу, троє осіб дістали поранення.

Нагадаємо, росіяни продовжують постійно обстрілювати Авдіївку Донецької області та намагаються оточити його, зазнаючи великих втрат. Українська влада планує евакуювати все місцеве населення з цього міста.