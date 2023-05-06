Авиация рф сбросила бомбы на Глухов. Фото: ОПУ

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Російська авіація завдала нового удару керованими бомбами по Сумській області.

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Близько 22.13 5 травня російський винищувач Су-35 скинув дві КАБ по Глухову. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, але інформація ще уточнюється. Про це 6 травня оперативне командування «Північ» повідомило в Facebook.

Крім того, минулої ночі під ударом була й Дніпропетровщина. Область ворог атакував чотирма дронами-камікадзе Shahed-136. Всі ворожі БПЛА були знищені бійцями з повітряного командування «Схід».

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак також повідомив, що Нікопольський район був під обстрілом реактивної системи залпового вогню «Град». На щастя, у двох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 5 травня у Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка», а в Краматорську пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу.