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В белгородской области рф прогремели взрывы. Фото:
В белгородской области рф прогремели десятки взрывов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182746-v-belgorodskoy-oblasti-rf-progremeli-desyatki-vzryvov-video.htmlРакурс
Нові вибухи прогриміли у прикордонних з Україною регіонах росії.
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У суботу, 6 травня, гучно було в місті шебекіно бєлгородської області. Диктаторська влада закликала мешканців ховатися в безпечні місця. Попередньо відомо про одного постраждалого. Про це губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков повідомив у Telegram.
А за інформацією російського Telegram-каналу Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів. Начебто було влучання в освітній заклад.
Також приліт зафіксовано за торговим центром у районі ринку в Бєлгороді. За інформацією російських медіа, у деяких частинах міста зникло світло.
Нагадаємо, 6 травня нові вибухи прогриміли в окупованому Криму. Гучно було в Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього росіяни закривали міст, бо боялися ракетної атаки. Переправа також не працює.
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