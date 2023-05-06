У бєлгородській області рф прогриміли вибухи. Фото:

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Нові вибухи прогриміли у прикордонних з Україною регіонах росії.

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У суботу, 6 травня, гучно було в місті шебекіно бєлгородської області. Диктаторська влада закликала мешканців ховатися в безпечні місця. Попередньо відомо про одного постраждалого. Про це губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков повідомив у Telegram.

А за інформацією російського Telegram-каналу Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів. Начебто було влучання в освітній заклад.

Також приліт зафіксовано за торговим центром у районі ринку в Бєлгороді. За інформацією російських медіа, у деяких частинах міста зникло світло.

Нагадаємо, 6 травня нові вибухи прогриміли в окупованому Криму. Гучно було в Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього росіяни закривали міст, бо боялися ракетної атаки. Переправа також не працює.