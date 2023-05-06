Последствия подрыва трактора в Харьковской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n182753-traktorist-podorvalsya-na-mine-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

На Харківщині 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну.

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Постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 6 травня, на полі неподалік села Затишшя Харківського району.

У ДСНС наголошують, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків й закликають: