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На Харківщині 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну.
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Постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 6 травня, на полі неподалік села Затишшя Харківського району.
У ДСНС наголошують, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків й закликають:
- не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
- у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку за телефонами «101», «102».
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