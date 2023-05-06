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Последствия подрыва трактора в Харьковской области, фото: ГСЧС

Тракторист подорвался на мине на Харьковщине (ФОТО)

6 мая 2023, 17:58
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На Харківщині 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну.


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Постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 6 травня, на полі неподалік села Затишшя Харківського району.

У ДСНС наголошують, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків й закликають:

  • не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
  • у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку за телефонами «101», «102».

Наслідки підриву трактора на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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