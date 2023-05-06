Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки підриву трактора на Харківщині, фото: ДСНС

Тракторист підірвався на міні на Харківщині (ФОТО)

6 тра 2023, 17:58
999

На Харківщині 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну.


.

Постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 6 травня, на полі неподалік села Затишшя Харківського району.

У ДСНС наголошують, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків й закликають:

  • не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
  • у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку за телефонами «101», «102».

Наслідки підриву трактора на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів