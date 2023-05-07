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Рашисты в ночь на 7 мая атаковали Николаевщину ракетами, фото: «Интент»

Российская ракета попала в предприятие на Николаевщине — ОК «Юг»

7 мая 2023, 09:20
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Російська авіація в ніч на сьогодні, 7 травня, випустила ракети по Миколаївській області.


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Одна з ракет влучила на територію промислового підприємства. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по Півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати, — зазначила Гуменюк.

За її словами, одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля.

На щастя, постраждалих внаслідок цієї ракетної атаки немає.

Джерело: «РБК-Україна»


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