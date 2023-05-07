Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 7 травня атакували Миколаївщину ракетами, фото: «Інтент»
Російська ракета влучила у підприємство на Миколаївщині — ОК «Південь»https://racurs.ua/ua/n182763-rosiyska-raketa-vluchyla-u-pidpryiemstvo-na-mykolayivschyni-ok-pivden.htmlРакурс
Російська авіація в ніч на сьогодні, 7 травня, випустила ракети по Миколаївській області.
.
Одна з ракет влучила на територію промислового підприємства. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по Півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати, — зазначила Гуменюк.
За її словами, одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля.
На щастя, постраждалих внаслідок цієї ракетної атаки немає.
Джерело: «РБК-Україна»
Читайте також
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...