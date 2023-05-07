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Защитники Украины за неделю ликвидировали около 4 тыс. рашистов, фото: Александр Павлюк

Количество ликвидированных за неделю окупантов назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

7 мая 2023, 14:27
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Захисники України за тиждень, з 1 по 7 травня, ліквідували 3 тис. 920 окупантів.


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Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 445 одиниць озброєння та військової техніки:

  • 24 танки;
  • 59 бойових броньованих машин;
  • 96 артилерійських систем;
  • 10 РСЗВ;
  • 11 установок ППО;
  • 110 одиниць автотехніки;
  • 23 одиниці спецтехніки;
  • 15 ракет;
  • 97 БпЛА.

Источник: Ракурс


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