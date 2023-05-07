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Захисники України за тиждень, з 1 по 7 травня, ліквідували 3 тис. 920 окупантів.
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Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втратив 445 одиниць озброєння та військової техніки:
- 24 танки;
- 59 бойових броньованих машин;
- 96 артилерійських систем;
- 10 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 110 одиниць автотехніки;
- 23 одиниці спецтехніки;
- 15 ракет;
- 97 БпЛА.
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