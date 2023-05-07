Захисники України за тиждень ліквідували майже 4 тис. рашистів, фото: Олександр Павлюк

https://racurs.ua/ua/n182771-kilkist-likvidovanyh-za-tyjden-okupantiv-nazvaly-u-zsu-infografika.html

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Захисники України за тиждень, з 1 по 7 травня, ліквідували 3 тис. 920 окупантів.

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Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 445 одиниць озброєння та військової техніки: