ЗСУ знищили вже понад 194 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182762-660-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України станом на сьогодні, 7 травня, ліквідували вже близько 194 тис. 430 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 660 осіб.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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