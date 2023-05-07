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ЗСУ знищили вже понад 194 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
660 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182762-660-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України станом на сьогодні, 7 травня, ліквідували вже близько 194 тис. 430 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 660 осіб.
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 723 танки;
- 7 тис. 248 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 10 одиниць артилерійських систем;
- 554 одиниці РСЗВ;
- 306 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 572 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 947 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 952 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 380 одиниць спеціальної техніки.
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