Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ уничтожили уже более 194 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
660 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182762-660-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України станом на сьогодні, 7 травня, ліквідували вже близько 194 тис. 430 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 660 осіб.
.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 723 танки;
- 7 тис. 248 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 10 одиниць артилерійських систем;
- 554 одиниці РСЗВ;
- 306 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 572 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 947 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 952 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 380 одиниць спеціальної техніки.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...