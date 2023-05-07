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ВСУ уничтожили уже более 194 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

660 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

7 мая 2023, 08:39
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Захисники України станом на сьогодні, 7 травня, ліквідували вже близько 194 тис. 430 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 660 осіб.


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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 723 танки;
  • 7 тис. 248 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 10 одиниць артилерійських систем;
  • 554 одиниці РСЗВ;
  • 306 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 572 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 947 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 952 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 380 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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