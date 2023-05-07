Турция отказалась передавать Украине С-400 по просьбе США

https://racurs.ua/n182776-turciya-otkazalas-peredavat-ukraine-s-400-po-prosbe-ssha.html

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Туреччина відмовилася передавати Україні зенітно-ракетний комплекс С-400, який вона раніше закупила у росії.

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Про це сказав в ефірі телеканалу Habertürk TV міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

США запитали, чи ви можете відправити С-400 Україні, ми сказали — ні, — заявив міністр, коментуючи відносини зі Сполученими Штатами.

Москва та Анкара уклали угоду з постачання С-400 обсягом 2,5 млрд дол. у 2017 році. Влітку 2019 року С-400 прибули до Туреччини.

США намагалися перешкодити цьому постачанню. Через контракт Туреччину виключили із програми з виробництва та постачання деталей новітніх винищувачів F-35.

14 травня у Туреччині відбудуться президентські та парламентські вибори. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, який править країною останні дев’ять років, а до цього 11 років був прем'єром, намагається утриматися при владі.

Йому протистоїть єдиний кандидат від опозиції — лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, який має, за оцінками, досить високі шанси на перемогу.