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Туреччина відмовилася передавати Україні С-400 на прохання США
Туреччина відмовилася передавати Україні С-400 на прохання СШАhttps://racurs.ua/ua/n182776-turechchyna-vidmovylasya-peredavaty-ukrayini-s-400-na-prohannya-ssha.htmlРакурс
Туреччина відмовилася передавати Україні зенітно-ракетний комплекс С-400, який вона раніше закупила у росії.
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Про це сказав в ефірі телеканалу Habertürk TV міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
США запитали, чи ви можете відправити С-400 Україні, ми сказали — ні, — заявив міністр, коментуючи відносини зі Сполученими Штатами.
Москва та Анкара уклали угоду з постачання С-400 обсягом 2,5 млрд дол. у 2017 році. Влітку 2019 року С-400 прибули до Туреччини.
США намагалися перешкодити цьому постачанню. Через контракт Туреччину виключили із програми з виробництва та постачання деталей новітніх винищувачів F-35.
14 травня у Туреччині відбудуться президентські та парламентські вибори. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, який править країною останні дев’ять років, а до цього 11 років був прем'єром, намагається утриматися при владі.
Йому протистоїть єдиний кандидат від опозиції — лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, який має, за оцінками, досить високі шанси на перемогу.
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