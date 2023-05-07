Украина получила от Израиля радары для предупреждения о ракетной угрозе

Українські військові вже отримують від Ізраїлю радари для попередження про ракетну загрозу виробництва компанії RADA Electronic Industries.

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Israel Defense повідомляє, що загалом на озброєння ЗСУ мають надійти 16 таких пристроїв. В Ізраїлі їх використовують для виявлення та ідентифікації небезпечних об'єктів в небі, вони підключені до системи сповіщення. У разі загрози жителі миттєво отримують повідомлення про необхідність пройти до укриття.

Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний напад, — розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук для Jerusalem Post.

Посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проекту.

Сподіваюся, систему оповіщення швидко доопрацюють і ми зможемо скопіювати та використовувати ізраїльські технології у всіх великих українських містах, — зазначив Корнійчук.

Система ідентифікує ракети всіх видів та об'єкти, на які вони впадуть, тим самим деталізуючи ту місцевість, де жителі можуть бути в небезпеці.

Система сповіщення також розраховує, скільки часу є у людей у небезпечних зонах для пошуку укриття.