Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна отримала від Ізраїлю радари для попередження про ракетну загрозу
Україна отримала від Ізраїлю радари для попередження про ракетну загрозуhttps://racurs.ua/ua/n182777-ukrayina-otrymala-vid-izrayilu-radary-dlya-poperedjennya-pro-raketnu-zagrozu.htmlРакурс
Українські військові вже отримують від Ізраїлю радари для попередження про ракетну загрозу виробництва компанії RADA Electronic Industries.
.
Israel Defense повідомляє, що загалом на озброєння ЗСУ мають надійти 16 таких пристроїв. В Ізраїлі їх використовують для виявлення та ідентифікації небезпечних об'єктів в небі, вони підключені до системи сповіщення. У разі загрози жителі миттєво отримують повідомлення про необхідність пройти до укриття.
Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний напад, — розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук для Jerusalem Post.
Посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проекту.
Сподіваюся, систему оповіщення швидко доопрацюють і ми зможемо скопіювати та використовувати ізраїльські технології у всіх великих українських містах, — зазначив Корнійчук.
Система ідентифікує ракети всіх видів та об'єкти, на які вони впадуть, тим самим деталізуючи ту місцевість, де жителі можуть бути в небезпеці.
Система сповіщення також розраховує, скільки часу є у людей у небезпечних зонах для пошуку укриття.
Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя, — заявив Корнійчук.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...