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Дрон снял, как бойцы ВСУ выкуривают оккупантов из нор с помощью гранат
Дрон снял, как бойцы ВСУ выкуривают оккупантов из нор с помощью гранат (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182780-dron-snyal-kak-boycy-vsu-vykurivaut-okkupantov-iz-nor-s-pomoschu-granat-video.htmlРакурс
Дрон зняв, як українські воїни знищують російських окупантів, що сховалися в норах, за допомогою гранат та термобаричних боєприпасів.
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На відео, яке 7 травня оприлюднив нардеп та волонтер Юрій Мисягін видно роботу української штурмової піхоти.
Декілька бійців підрозділу ЗСУ викурюють з бліндажів та окопів росіян. Штурмовики закидують російські сховки гранатами, аби упевнитися в остаточній ліквідації окупантів.
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