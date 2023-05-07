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Ракурс
Дрон снял, как бойцы ВСУ выкуривают оккупантов из нор с помощью гранат

Дрон снял, как бойцы ВСУ выкуривают оккупантов из нор с помощью гранат (ВИДЕО)

7 мая 2023, 18:10
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Дрон зняв, як українські воїни знищують російських окупантів, що сховалися в норах, за допомогою гранат та термобаричних боєприпасів.


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На відео, яке 7 травня оприлюднив нардеп та волонтер Юрій Мисягін видно роботу української штурмової піхоти.

Декілька бійців підрозділу ЗСУ викурюють з бліндажів та окопів росіян. Штурмовики закидують російські сховки гранатами, аби упевнитися в остаточній ліквідації окупантів.

Источник: Ракурс


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