Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрон зняв, як бійці ЗСУ викурюють окупантів з нір за допомогою гранат
Дрон зняв, як бійці ЗСУ викурюють окупантів з нір за допомогою гранат (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182780-dron-znyav-yak-biyci-zsu-vykuruut-okupantiv-z-nir-za-dopomogou-granat-video.htmlРакурс
Дрон зняв, як українські воїни знищують російських окупантів, що сховалися в норах, за допомогою гранат та термобаричних боєприпасів.
.
На відео, яке 7 травня оприлюднив нардеп та волонтер Юрій Мисягін видно роботу української штурмової піхоти.
Декілька бійців підрозділу ЗСУ викурюють з бліндажів та окопів росіян. Штурмовики закидують російські сховки гранатами, аби упевнитися в остаточній ліквідації окупантів.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...