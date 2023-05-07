Дрон зняв, як бійці ЗСУ викурюють окупантів з нір за допомогою гранат

https://racurs.ua/ua/n182780-dron-znyav-yak-biyci-zsu-vykuruut-okupantiv-z-nir-za-dopomogou-granat-video.html

Ракурс

Дрон зняв, як українські воїни знищують російських окупантів, що сховалися в норах, за допомогою гранат та термобаричних боєприпасів.

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На відео, яке 7 травня оприлюднив нардеп та волонтер Юрій Мисягін видно роботу української штурмової піхоти.

Декілька бійців підрозділу ЗСУ викурюють з бліндажів та окопів росіян. Штурмовики закидують російські сховки гранатами, аби упевнитися в остаточній ліквідації окупантів.