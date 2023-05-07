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россия накапливает дальнобойные ракеты, чтобы сорвать украинское контрнаступление
россия накапливает дальнобойные ракеты, чтобы сорвать украинское контрнаступление — Будановhttps://racurs.ua/n182781-rossiya-nakaplivaet-dalnoboynye-rakety-chtoby-sorvat-ukrainskoe-kontrnastuplenie-budanov.htmlРакурс
росія накопичує далекобійні ракети.
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Yahoo News, що протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву наступальної операції.
До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної ракети, вони матимуть певну кількість ракет — меншу, ніж те, з якою вони входили в ці ракетні атаки, — але досить значну, — зазначив Буданов.
Водночас він вважає, що росія не має потенціалу для спроби масштабного наступу будь-де в Україні, — Буданов
Станом на зараз росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні, — заявив керівник української воєнної розвідки.
За словами начальника ГУР, держава-агресор досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.
Буданов також сказав, що знищення росіян є не тероризмом, а боротьбою за визволення України від окупантів.
Мене намагаються звинуватити в тероризмі з 2016 року, але я хочу почати з того, що те, що вони називають тероризмом, ми називаємо звільненням. І почалося це не тому, що я збожеволів й почав вбивати людей у Москві. Це сталося тому, що вони вторглися до нашої країни ще у 2014 році, — заявив Буданов.
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