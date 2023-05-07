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Детонация боекомплекта разорвала БМП россиян - работа противотанкистов 72 ОМБр
Детонация боекомплекта разорвала БМП россиян — работа противотанкистов 72 ОМБр (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182783-detonaciya-boekomplekta-razorvala-bmp-rossiyan-rabota-protivotankistov-72-ombr-video.htmlРакурс
Роботу протитанкістів 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців показало Командування сухопутних військ України.
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Прес-служба українських військових оприлюднила відео з дрона, яке показує знищення російської БМП. Спочатку у російську машину влучають протитанкісти, а коли вона зупиняється на дорозі, через певний час починає рватися боєкомплект.
Врешті-решт БМП просто таки розриває на шматки після сильного вибуху.
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