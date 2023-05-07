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Детонация боекомплекта разорвала БМП россиян - работа противотанкистов 72 ОМБр

Детонация боекомплекта разорвала БМП россиян — работа противотанкистов 72 ОМБр (ВИДЕО)

7 мая 2023, 19:30
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Роботу протитанкістів 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців показало Командування сухопутних військ України.


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Прес-служба українських військових оприлюднила відео з дрона, яке показує знищення російської БМП. Спочатку у російську машину влучають протитанкісти, а коли вона зупиняється на дорозі, через певний час починає рватися боєкомплект.

Врешті-решт БМП просто таки розриває на шматки після сильного вибуху.

Источник: Ракурс


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