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Детонація боєкомплекту розірвала БМП росіян - робота протитанкістів 72 ОМБр
Детонація боєкомплекту розірвала БМП росіян — робота протитанкістів 72 ОМБр (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182783-detonaciya-boiekomplektu-rozirvala-bmp-rosiyan-robota-protytankistiv-72-ombr-video.htmlРакурс
Роботу протитанкістів 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців показало Командування сухопутних військ України.
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Прес-служба українських військових оприлюднила відео з дрона, яке показує знищення російської БМП. Спочатку у російську машину влучають протитанкісти, а коли вона зупиняється на дорозі, через певний час починає рватися боєкомплект.
Врешті-решт БМП просто таки розриває на шматки після сильного вибуху.
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