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Ракурс
Смартфон спас украинского защитника от пули в сердце

Смартфон спас украинского защитника от пули в сердце (ВИДЕО)

7 мая 2023, 20:45
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Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце. Куля пробила задню панель та материнську плату телефону, але застрягла у дисплеї.


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Подібний випадок стався на фронті торік влітку. Тоді куля також застрягла в гаджеті, який врятував українському бійцю життя.

Источник: Ракурс


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