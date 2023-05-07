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Смартфон спас украинского защитника от пули в сердце
Смартфон спас украинского защитника от пули в сердце (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182785-smartfon-spas-ukrainskogo-zaschitnika-ot-puli-v-serdce-video.htmlРакурс
Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце. Куля пробила задню панель та материнську плату телефону, але застрягла у дисплеї.
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Подібний випадок стався на фронті торік влітку. Тоді куля також застрягла в гаджеті, який врятував українському бійцю життя.
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