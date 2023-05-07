Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце

https://racurs.ua/ua/n182785-smartfon-vryatuvav-ukrayinskogo-zahysnyka-vid-kuli-u-serce-video.html

Ракурс

Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце. Куля пробила задню панель та материнську плату телефону, але застрягла у дисплеї.

.

Подібний випадок стався на фронті торік влітку. Тоді куля також застрягла в гаджеті, який врятував українському бійцю життя.