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Ракурс
Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце

Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце (ВІДЕО)

7 тра 2023, 20:45
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Смартфон врятував українського захисника від кулі у серце. Куля пробила задню панель та материнську плату телефону, але застрягла у дисплеї.


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Подібний випадок стався на фронті торік влітку. Тоді куля також застрягла в гаджеті, який врятував українському бійцю життя.

Джерело: Ракурс


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