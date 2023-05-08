ГУР назвало цели рф во время последних ракетных ударов. Фото:

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Ракетні удари російська федерація й надалі спрямовує на цивільну інфраструктуру в Україні.

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Окупанти також намагаються зірвати наступальні дії Збройних сил України. Нинішні цілі росіян — це логістика, шляхи постачання, техніка та жива сила. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Сьогоднішні атаки, які продовжуються, їхнє завдання — це спроба ускладнення або зриву подальших наступальних дій української армії щодо визволення наших територій, — зазначив він.

Однак у ГУР наголосили, що росія має застарілі дані та в окупантів спостерігається брак розвідданих. А удари несучасним та не високоточним озброєнням призводять до влучань по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, минулої ночі російські бомбардувальники дальньої авіації Ту-22м3 здійснили вісім пусків ракет типу Х-22 з району мису Тарханкут. В Одеській області були атаковані одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційна зона на узбережжі Чорного моря. Внаслідок вибухів троє осіб дістали поранення, а одна особа зникла безвісти.

Джерело: «РБК-Україна»