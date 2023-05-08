Ракурсhttps://racurs.ua/
Мобилизацию в оккупированном Мариуполе начал враг. Фото:
россия начала мобилизацию в оккупированном Мариуполе — властиhttps://racurs.ua/n182796-rossiya-nachala-mobilizaciu-v-okkupirovannom-mariupole-vlasti.htmlРакурс
Мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області розпочала так звана окупаційна влада.
.
Військкомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля мобілізації на фронт. Медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 8 травня повідомив у Telegram.
Також, за його словами, фіксується переміщення російських танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району. Загалом вже другу добу ворог перекидає до міста системи протиповітряної оборони та важку техніку. Такі дії розпочалися після оголошення окупантами евакуації.
Нагадаємо, в Центрі національного спротиву 7 травня заявляли, що росіяни можуть використати «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку. Українців ворог хоче вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...