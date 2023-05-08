Мобилизацию в оккупированном Мариуполе начал враг. Фото:

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Мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області розпочала так звана окупаційна влада.

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Військкомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля мобілізації на фронт. Медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 8 травня повідомив у Telegram.

Також, за його словами, фіксується переміщення російських танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району. Загалом вже другу добу ворог перекидає до міста системи протиповітряної оборони та важку техніку. Такі дії розпочалися після оголошення окупантами евакуації.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву 7 травня заявляли, що росіяни можуть використати «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку. Українців ворог хоче вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів.