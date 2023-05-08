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Ракурс
Мобілізацію в окупованому Маріуполі розпочав ворог. Фото:

росія розпочала мобілізацію в окупованому Маріуполі — влада

8 тра 2023, 12:23
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Мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області розпочала так звана окупаційна влада.


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Військкомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля мобілізації на фронт. Медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 8 травня повідомив у Telegram.

росія розпочала мобілізацію в окупованому Маріуполі. Документ: Петро Андрющенко

Також, за його словами, фіксується переміщення російських танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району. Загалом вже другу добу ворог перекидає до міста системи протиповітряної оборони та важку техніку. Такі дії розпочалися після оголошення окупантами евакуації.

Переміщення техніки рф у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Переміщення техніки рф у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву 7 травня заявляли, що росіяни можуть використати «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку. Українців ворог хоче вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів.

Джерело: Ракурс


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