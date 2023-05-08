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Ракурс
В Ливерпуле памятник Нельсону обложили мешками с песком в знак солидарности с Украиной

В Ливерпуле памятник Нельсону обложили мешками с песком в знак солидарности с Украиной (ВИДЕО)

8 мая 2023, 18:53
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У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною, яка з початку повномаштабної війни таким чином намагається врятувати свою історію та культуру.


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Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів.

Гораціо Нельсон (29 вересня 1758 — 21 жовтня 1805) — видатний британський флотоводець, віцеадмірал. Відзначався непересічними лідерськими якостями та майстерністю стратегії, що проявилося у багатьох рішучих морських перемогах. Нельсон отримав через свою хоробрість і намагання бути у перших рядах кілька тяжких травм під час боїв, зокрема, втратив праву руку та пошкодив одне око. Серед багатьох його перемог найвідомішою і найзначнішою була Трафальгарська битва 1805 року, під час якої він і загинув.

Нагадаємо, що 9 травня у Ліверпулі відбудеться перший півфінал цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Його мала провести Україна, але через безпекові мотиви прийме Велика Британія.

Источник: Ракурс


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