У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною

https://racurs.ua/ua/n182812-u-liverpuli-pam-yatnyk-nelsonu-obklaly-mishkamy-z-piskom-na-znak-solidarnosti-z-ukrayinou-video.html

Ракурс

У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною, яка з початку повномаштабної війни таким чином намагається врятувати свою історію та культуру.

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Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів.

Гораціо Нельсон (29 вересня 1758 — 21 жовтня 1805) — видатний британський флотоводець, віцеадмірал. Відзначався непересічними лідерськими якостями та майстерністю стратегії, що проявилося у багатьох рішучих морських перемогах. Нельсон отримав через свою хоробрість і намагання бути у перших рядах кілька тяжких травм під час боїв, зокрема, втратив праву руку та пошкодив одне око. Серед багатьох його перемог найвідомішою і найзначнішою була Трафальгарська битва 1805 року, під час якої він і загинув.

Нагадаємо, що 9 травня у Ліверпулі відбудеться перший півфінал цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Його мала провести Україна, але через безпекові мотиви прийме Велика Британія.