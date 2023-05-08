В Скадовске заметили сворачивание работы оккупационных администраций

https://racurs.ua/n182813-v-skadovske-zametili-svorachivanie-raboty-okkupacionnyh-administraciy.html

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Росіяни вивозять представників окупаційної влади із Скадовська та інших міст Херсонської області.

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Про це розповідається у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 травня.

В ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім’ями Скадовськ залишила значна частина окупаційної адміністрації.

Подібна ситуація спостерігається й в інших населених пунктах Херсонської області, кажуть українські військові.

Через багатокілометрові затори, які утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна загарбники планують здійснити морським шляхом — через порт Бердянська.

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог здійснив приблизно 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.