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Ракурс
У Скадовську помітили згортання роботу окупаційних адміністрацій

У Скадовську помітили згортання роботу окупаційних адміністрацій

8 тра 2023, 19:01
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Росіяни вивозять представників окупаційної влади із Скадовська та інших міст Херсонської області.


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Про це розповідається у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 травня.

В ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім’ями Скадовськ залишила значна частина окупаційної адміністрації.

Подібна ситуація спостерігається й в інших населених пунктах Херсонської області, кажуть українські військові.

Через багатокілометрові затори, які утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна загарбники планують здійснити морським шляхом — через порт Бердянська.

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог здійснив приблизно 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

Джерело: Ракурс


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