Жителів Запорізької області продовжують масово вивозити з окупованих територій

https://racurs.ua/ua/n182806-jyteliv-zaporizkoyi-oblasti-prodovjuut-masovo-vyvozyty-z-okupovanyh-terytoriy-u-rf.html

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Російські сили масово вивозять з окупованих територій у росію мирне населення.

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Про це повідомив 8 травня голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, евакуація не завжди відбувається добровільно. Як зазначають жителі окупованих територій, багатьох із них російські військові вивозять до росії примусово. Такі повідомлення та відео з’являються у соцмережах.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні, що російські загарбники проводять так звану евакуацію місцевих жителів із тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у бік Бердянська.

Цій процедурі підлягають представники так званої «місцевої влади», колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам загрожують не зараховувати навчальний рік у разі відмови «евакуювати» дитину. На АЗС відзначаються черги за паливом, усім водіям повідомляють, що нових поставок палива не планується. У населеному пункті Веселе Запорізької області закрито та не функціонує місцеве відділення поліції противника. Знищення документів цієї установи спостерігалося напередодні, — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За словами російського гауляйтера та колаборанта Євгена Балицького, призначеного Москвою на посаду виконувача обов’язків глави регіону, за минулі вихідні понад 1,6 тис. осіб, включаючи 660 дітей, було вивезено з окупованих росією міст і селищ поблизу лінії фронту в Запоріжжі.

Напередодні український мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росія спровокувала «шалену паніку», евакуюючи населення міста Енергодара, що знаходиться поряд із Запорізькою атомною електростанцією.

Наглядова рада ООН з ядерних питань висловила занепокоєння щодо безпеки Запорізької атомної електростанції, назвавши її «все більш непередбачуваною», після того, як Москва наказала евакуювати мешканців з окупованих росією районів, розташованих поблизу об'єкту.

Серед 18 прифронтових населених пунктів, мешканців яких було евакуйовано у вихідні, був і Енергодар: там знаходиться Запорізька атомна електростанція. Це й лякає ООН.

Саме в Енергодарі проживала більшість співробітників станції, йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Гроссі заявив, що він глибоко стурбований «все більш напруженими, стресовими та складними умовами» для персоналу та їхніх сімей, а також «дуже реалістичними загрозами для ядерної безпеки, з якими стикається станція».

Український мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росія спровокувала «шалену паніку», евакуюючи населення міста Енергодара, що знаходиться поряд із Запорізькою атомною електростанцією.

Російська влада наказала людям залишити 18 населених пунктів у Запорізькій області, зокрема Енергодару, напередодні очікуваного настання українських військ.

МАГАТЕ підтверджує, що її експерти, які працюють на станції, отримали інформацію про початок оголошеної евакуації мешканців із найближчого міста Енергодар, де проживає більша частина персоналу ЗАЕС.