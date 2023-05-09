Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия рф держит в Черном море пять ракетоносителей с 28 «Калибрами»
Армия рф держит в Черном море пять ракетоносителей с 28 «Калибрами»https://racurs.ua/n182836-armiya-rf-derjit-v-chernom-more-pyat-raketonositeley-s-28-kalibrami.htmlРакурс
Окупаційні війська росії продовжують потужно обстрілювати прибережні населені пункти Херсонщини, оскільки побоюються контрнаступу Збройних сил України.
.
Ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега. І дуже потужно б’ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис. Вони намагаються бити керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей і тиснути у тому числі на наші підрозділи. Нібито їх потужність настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватись уперед. Тому що, незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра — це потужна і складна операція, все одно побоюються з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ, — заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» спікер об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
Вона також підтвердила, що окупанти тікають із Скадовська та вивозять награбоване.
Ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження, або ж навпаки протягом дня буде тривале очікування і вночі, або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару, — не виключила Гуменюк.
Нагадаємо, у ніч на 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі обстрілу України росіяни здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищили ППО.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...