Армія рф тримає у Чорному морі п’ять ракетоносіїв з 28-ма «Калібрами»

Окупаційні війська росії продовжують потужно обстрілювати прибережні населені пункти Херсонщини, оскільки побоюються контрнаступу Збройних сил України.

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Ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега. І дуже потужно б’ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис. Вони намагаються бити керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей і тиснути у тому числі на наші підрозділи. Нібито їх потужність настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватись уперед. Тому що, незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра — це потужна і складна операція, все одно побоюються з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ, — заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» спікер об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.