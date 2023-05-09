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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: Минобороны Украины

Оборонные закупки разделят на две группы — Шмыгаль

9 мая 2023, 20:35
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Кабмін вирішив змінити підхід до закупівлі продукції для Збройних сил України.


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Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, закупівлі оборонної продукції на час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи:

  • зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою;
  • інші закупівлі, наприклад продукти харчування для армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадаємо, наприкінці квітня у системі Prozorro стала відображатися інформація про незбройні оборонні закупівлі — харчування, речове майно, пальне тощо.

Источник: Ракурс


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