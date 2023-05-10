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Ракурс
Беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области - росСМИ

Беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области — росСМИ

10 мая 2023, 09:04
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Військовий полігон у Воронезькій області росії вночі атакували безпілотники, повідомляють російські ЗМІ. БПЛА нібито були начинені вибухівкою.


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Вони підлетіли до полігону і вибухнули при падінні. Постраждали приблизно 10 російських військовослужбовців.

Источник: Ракурс


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