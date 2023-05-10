Безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області

https://racurs.ua/ua/n182861-bezpilotnyky-atakuvaly-viyskovyy-poligon-u-voronezkiy-oblasti-roszmi.html

Ракурс

Військовий полігон у Воронезькій області росії вночі атакували безпілотники, повідомляють російські ЗМІ. БПЛА нібито були начинені вибухівкою.

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Вони підлетіли до полігону і вибухнули при падінні. Постраждали приблизно 10 російських військовослужбовців.