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Безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області
Безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області — росЗМІhttps://racurs.ua/ua/n182861-bezpilotnyky-atakuvaly-viyskovyy-poligon-u-voronezkiy-oblasti-roszmi.htmlРакурс
Військовий полігон у Воронезькій області росії вночі атакували безпілотники, повідомляють російські ЗМІ. БПЛА нібито були начинені вибухівкою.
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Вони підлетіли до полігону і вибухнули при падінні. Постраждали приблизно 10 російських військовослужбовців.
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