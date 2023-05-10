В Энергодаре захватчики начали «эвакуацию» семей работников ЗАЭС

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В Енергодарі загарбники розпочали «евакуацію» членів родин працівників Запорізької АЕС.

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Окупаційна «влада» анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак тих, хто погодився, вивезли до ростовської області рф та розмістили у наметових містечках, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу 10 травня.

Так звана евакуація для членів сімей працівників Запорізької АЕС не поширюється на самих співробітників електростанції, для яких виїзд з міста заборонено.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму, повідомили у Генштабі.

Раніше ЗМІ писали, що в Енергодарі окупанти готуються до наступу ЗСУ. На тлі оголошеної «евакуації» в місті спостерігається певний ажіотаж.

Росіяни вивозять з Енергодару награбоване майно, комп’ютерну техніку, медобладнання та документацію. У місті не працюють аптеки, магазини, АЗС, а банкомати спорожніли, розповів «Радіо Свобода» законно обраний мер Дмитро Орлов. Він це пов’язує з очікуванням контрнаступу ЗСУ. У місті немає інтернету, також є нестача продовольства.

На початку травня окупаційна адміністрація Запорізької області оголосила про евакуацію людей з 18 населених пунктів, включно з Енергодаром, де розташована Запорізька АЕС. Усі пункти в межах 50—70 км від лінії фронту.