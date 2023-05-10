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Унитаз к памятнику Жукова – в Казахстане активист «поздравил» россиян с 9 мая
Унитаз к памятнику Жукова — в Казахстане активист «поздравил» россиян с 9 мая (ФОТО)https://racurs.ua/n182865-unitaz-k-pamyatniku-jukova-v-kazahstane-aktivist-pozdravil-rossiyan-s-9-maya-foto.htmlРакурс
Активіст з Уральська в Казахстані Жаннат Ахмедьяров 9 травня приніс унітаз до пам’ятника Жукову.
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Так він висловив своє ставлення до радянського режиму і до володимира путіна та рф.
Нагадаємо, що навесні 2022 року українці фіксували неодноразові крадіжки з українських осель, тимчасово окупованих військами рф. Серед іншого московити тягнули додому й сантехніку.
Активіст з Уральська Жаннат Ахмедьяров приніс унітаз до пам’ятника Жукову. Так він висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму, а заразом і до путіна, — йдеться в повідомленні ТГ-каналу Басе.
Унітаз активіст розмістив між покладеними квітами біля пам’ятника Жукову, якого після закінчення Другої світової війни звинувачували в мародерстві. Це багатство він зберігав на дачі в Рубльово. Жуков уник каторги, але був переведений Сталіним на менш впливову посаду.
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