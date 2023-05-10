Унітаз до памʼятника Жукова - в Казахстані активіст «привітав» росіян з 9 травня

https://racurs.ua/ua/n182865-unitaz-do-pam-yatnyka-jukova-v-kazahstani-aktyvist-pryvitav-rosiyan-z-9-travnya-foto.html

Ракурс

Активіст з Уральська в Казахстані Жаннат Ахмедьяров 9 травня приніс унітаз до пам’ятника Жукову.

.

Так він висловив своє ставлення до радянського режиму і до володимира путіна та рф.

Нагадаємо, що навесні 2022 року українці фіксували неодноразові крадіжки з українських осель, тимчасово окупованих військами рф. Серед іншого московити тягнули додому й сантехніку.

Активіст з Уральська Жаннат Ахмедьяров приніс унітаз до пам’ятника Жукову. Так він висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму, а заразом і до путіна, — йдеться в повідомленні ТГ-каналу Басе.

Унітаз активіст розмістив між покладеними квітами біля пам’ятника Жукову, якого після закінчення Другої світової війни звинувачували в мародерстві. Це багатство він зберігав на дачі в Рубльово. Жуков уник каторги, але був переведений Сталіним на менш впливову посаду.