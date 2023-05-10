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Залужный отказался от встречи начальников генштабов стран НАТО
Залужный отказался от встречи начальников генштабов стран НАТОhttps://racurs.ua/n182871-zalujnyy-otkazalsya-ot-vstrechi-nachalnikov-genshtabov-stran-nato.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, відмовився від зустрічі з главами генштабів НАТО у Брюсселі через «складну оперативну ситуацію на фронті».
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Про це заявив глава Військового комітету адмірал Роб Бауер, повідомляє «Ліга».
Я отримав вчора від українського командувача Залужного лист, в якому йшлося про те, що через складну та напружену ситуацію на фронті, у боротьбі проти російської агресії, він не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО навіть по відеозв’язку, — сказав Бауер, коли відкривав захід.
Про підготовку контрнаступу ЗСУ країни НАТО проінформує військовий представник України у Брюсселі.
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