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Ракурс
Залужный отказался от встречи начальников генштабов стран НАТО

Залужный отказался от встречи начальников генштабов стран НАТО

10 мая 2023, 11:54
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Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, відмовився від зустрічі з главами генштабів НАТО у Брюсселі через «складну оперативну ситуацію на фронті».


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Про це заявив глава Військового комітету адмірал Роб Бауер, повідомляє «Ліга».

Я отримав вчора від українського командувача Залужного лист, в якому йшлося про те, що через складну та напружену ситуацію на фронті, у боротьбі проти російської агресії, він не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО навіть по відеозв’язку, — сказав Бауер, коли відкривав захід.

Про підготовку контрнаступу ЗСУ країни НАТО проінформує військовий представник України у Брюсселі.

Источник: Ракурс


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