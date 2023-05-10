Залужний відмовився від зустрічі начальників генштабів країн НАТО

Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, відмовився від зустрічі з главами генштабів НАТО у Брюсселі через «складну оперативну ситуацію на фронті».

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Про це заявив глава Військового комітету адмірал Роб Бауер, повідомляє «Ліга».

Я отримав вчора від українського командувача Залужного лист, в якому йшлося про те, що через складну та напружену ситуацію на фронті, у боротьбі проти російської агресії, він не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО навіть по відеозв’язку, — сказав Бауер, коли відкривав захід.