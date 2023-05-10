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В сети появилась карта военных объектов россиян в Крыму
В сети появилась карта военных объектов россиян в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182872-v-seti-poyavilas-karta-voennyh-obektov-rossiyan-v-krymu-video.htmlРакурс
Журналісти виявили понад 200 військових об'єктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній карті.
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Серед об'єктів — полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту.
Як зазначили у проекті «Крим.Реалії», частина цих точок — колишня інфраструктура українських збройних сил на півострові, але є й багато будівель, які збудували після 2014 року російські окупанти.
Більшість з них розміщені поблизу цивільних об'єктів.
Ми хочемо, аби кримчани знали, біля яких потенційно небезпечних об'єктів мешкають, — зазначили укладачі карти.
На карті всі ці дані позначені з точними координатами та фото. Таким чином журналісти насамперед хочуть попередити кримчан про небезпеку, пов’язану із цими місцями.
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