У мережі з'явилася карта військових об'єктів росіян у Криму

https://racurs.ua/ua/n182872-u-mereji-z-yavylasya-karta-viyskovyh-obiektiv-rosiyan-u-krymu-video.html

Ракурс

Журналісти виявили понад 200 військових об'єктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній карті.

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Серед об'єктів — полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту.

Як зазначили у проекті «Крим.Реалії», частина цих точок — колишня інфраструктура українських збройних сил на півострові, але є й багато будівель, які збудували після 2014 року російські окупанти.

Більшість з них розміщені поблизу цивільних об'єктів.

Ми хочемо, аби кримчани знали, біля яких потенційно небезпечних об'єктів мешкають, — зазначили укладачі карти.

На карті всі ці дані позначені з точними координатами та фото. Таким чином журналісти насамперед хочуть попередити кримчан про небезпеку, пов’язану із цими місцями.