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Работа по истощению рф продолжается - Гуменюк о ситуации на Херсонщине
Работа по истощению рф продолжается — Гуменюк о ситуации на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182877-rabota-po-istoscheniu-rf-prodoljaetsya-gumenuk-o-situacii-na-hersonschine-video.htmlРакурс
Робота по виснаженню окупаційної армії росії на лівому березі Херсонщини триває. Про це начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі «Еспресо».
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В принципі, результат очевидний. Два-три дні поспіль обстрілів не більше 50 по правому берегу Херсонщини. Це результат нашої роботи — знищення важкої артилерії ворога за два минулі дні (чотири одиниці), знищення бронетанкової техніки, за допомогою якої ворог намагався маневрувати підрозділами і перевозити боєприпаси в автівках, три влучання у склади збереження боєприпасів за дві минулі доби, — вказала Гуменюк.
З її слів, робота Збройних сил України по виснаженню загарбників триває і має результати.
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