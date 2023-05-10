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Робота по виснаженню рф триває - Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Робота по виснаженню рф триває - Гуменюк про ситуацію на Херсонщині (ВІДЕО)

10 тра 2023, 15:58
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Робота по виснаженню окупаційної армії росії на лівому березі Херсонщини триває. Про це начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі «Еспресо».


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В принципі, результат очевидний. Два-три дні поспіль обстрілів не більше 50 по правому берегу Херсонщини. Це результат нашої роботи — знищення важкої артилерії ворога за два минулі дні (чотири одиниці), знищення бронетанкової техніки, за допомогою якої ворог намагався маневрувати підрозділами і перевозити боєприпаси в автівках, три влучання у склади збереження боєприпасів за дві минулі доби, — вказала Гуменюк.

З її слів, робота Збройних сил України по виснаженню загарбників триває і має результати.

Джерело: Ракурс


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