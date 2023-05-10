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Гатят из пулеметов и гранатометов - как Терроборона готовится уничтожать врага
Гатят из пулеметов и гранатометов — как Терроборона готовится уничтожать врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182880-gatyat-iz-pulemetov-i-granatometov-kak-terroborona-gotovitsya-unichtojat-vraga-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро активно відпрацьовують стрілецькі навички. Прес-служба бригади 10 травня оприлюднила відео, як захисники України готуються знищувати ворога.
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Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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