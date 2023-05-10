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Гатят из пулеметов и гранатометов - как Терроборона готовится уничтожать врага

Гатят из пулеметов и гранатометов — как Терроборона готовится уничтожать врага (ВИДЕО)

10 мая 2023, 16:27
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Військовослужбовці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро активно відпрацьовують стрілецькі навички. Прес-служба бригади 10 травня оприлюднила відео, як захисники України готуються знищувати ворога.


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Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Источник: Ракурс


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