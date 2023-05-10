Гатять з кулеметів і гранатометів - як Тероборона готується нищити ворога

Військовослужбовці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро активно відпрацьовують стрілецькі навички. Прес-служба бригади 10 травня оприлюднила відео, як захисники України готуються знищувати ворога.

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Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.