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Гатять з кулеметів і гранатометів - як Тероборона готується нищити ворога

Гатять з кулеметів і гранатометів — як Тероборона готується нищити ворога (ВІДЕО)

10 тра 2023, 16:27
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Військовослужбовці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро активно відпрацьовують стрілецькі навички. Прес-служба бригади 10 травня оприлюднила відео, як захисники України готуються знищувати ворога.


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Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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