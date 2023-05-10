Пленный россиянин рассказал о панике сил рф из-за контрнаступления

https://racurs.ua/n182882-plennyy-rossiyanin-rasskazal-o-panike-sil-rf-iz-za-kontrnastupleniya-video.html

Ракурс

44-річний солдат окупаційної армії росії Володимир Дербасов нещодавно потрапив у полон до військовослужбовців Збройних сил України і розповів про паніку росіян на передових позиціях через постійні чутки про контрнаступ ЗСУ.

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Відеозапис 10 травня оприлюднив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».