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Полонений росіянин розповів про паніку і втечу сил рф через контрнаступ
Полонений росіянин розповів про паніку і втечу сил рф через контрнаступ ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182882-polonenyy-rosiyanyn-rozpoviv-pro-paniku-i-vtechu-syl-rf-cherez-kontrnastup-zsu-video.htmlРакурс
44-річний солдат окупаційної армії росії Володимир Дербасов нещодавно потрапив у полон до військовослужбовців Збройних сил України і розповів про паніку росіян на передових позиціях через постійні чутки про контрнаступ ЗСУ.
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Відеозапис 10 травня оприлюднив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Люди панікують і тікають, особливо після інформації про те, що ЗСУ наступатимуть, — вказав полонений окупант.
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