Полонений росіянин розповів про паніку і втечу сил рф через контрнаступ

https://racurs.ua/ua/n182882-polonenyy-rosiyanyn-rozpoviv-pro-paniku-i-vtechu-syl-rf-cherez-kontrnastup-zsu-video.html

Ракурс

44-річний солдат окупаційної армії росії Володимир Дербасов нещодавно потрапив у полон до військовослужбовців Збройних сил України і розповів про паніку росіян на передових позиціях через постійні чутки про контрнаступ ЗСУ.

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Відеозапис 10 травня оприлюднив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».