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Полонений росіянин розповів про паніку і втечу сил рф через контрнаступ

Полонений росіянин розповів про паніку і втечу сил рф через контрнаступ ЗСУ (ВІДЕО)

10 тра 2023, 17:10
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44-річний солдат окупаційної армії росії Володимир Дербасов нещодавно потрапив у полон до військовослужбовців Збройних сил України і розповів про паніку росіян на передових позиціях через постійні чутки про контрнаступ ЗСУ.


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Відеозапис 10 травня оприлюднив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Люди панікують і тікають, особливо після інформації про те, що ЗСУ наступатимуть, — вказав полонений окупант.

Джерело: Ракурс


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